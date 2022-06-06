Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова голови парламенту Ласло Кевера про «психічні проблеми» Зеленського
- Автор:
- Юля Шередега
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Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив згоду зі словами голови угорського парламенту Ласло Кевера, який днями заявив про «психічні проблеми» українського президента Володимира Зеленського.
Про це Петер Сійярто написав у Facebook.
«Тоді як десятки тисяч людей працюють в Угорщині в останні місяці, щоб надати допомогу Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, фабрикуючи брехню і намагаючись нас очорнити. Навіть жодного разу не було чутно слів подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців», — написав він.
- Днями спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав «психічними проблемами» рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він, іноді жорстко, просить партнерів про підтримку. Спікер додав, що очікує проблем для українських угорців після війни та що «потрібно бути дуже обережними», щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.
- У МЗС України відреагували на таке висловлювання і заявили, що очікують, аби Кевер оприлюднив довідку про стан свого психічного здоров’я. Позицію України з цього приводу 5 червня оприлюднив спікер МЗС Олег Ніколенко. «Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», — зазначив він.
- Раніше Угорщина блокувала шостий пакет санкцій проти росії. Країна виступала проти відмови ЄС від російської нафти. Крім того, від початку російського вторгнення Угорщина відмовилася пропускати через свою територію зброю для України.