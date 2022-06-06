Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова голови парламенту Ласло Кевера про «психічні проблеми» Зеленського

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Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив згоду зі словами голови угорського парламенту Ласло Кевера, який днями заявив про «психічні проблеми» українського президента Володимира Зеленського.

Про це Петер Сійярто написав у Facebook.

«Тоді як десятки тисяч людей працюють в Угорщині в останні місяці, щоб надати допомогу Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, фабрикуючи брехню і намагаючись нас очорнити. Навіть жодного разу не було чутно слів подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців», — написав він.