Україна поступилася Уельсу і не зіграє на чемпіонаті світу з футболу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Андрій Павелко
Національна збірна України поступилася збірній Уельсу з рахунком 0:1 і не зіграє на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі.
Матч відбувся у Кардіффі на стадіоні «Міленіум».
Єдиний гол у матчі забив у свої ворота капітан української збірної Андрій Ярмоленко на 36-й хвилині. Наступний матч збірна України зіграє проти Ірландії у рамках турніру Ліги націй 8 червня.
Перед поєдинком продавалися віртуальні квитки, кошти від яких через платформу UNITED24 перекажуть на відбудову України.
- 1 червня збірна України з футболу перемогла команду Шотландії у матчі турніру за вихід до фінальної частини чемпіонату світу.