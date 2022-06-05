Дружина захисника Маріуполя розповіла про умови утримання полонених з «Азовсталі»

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

СІЗО, де перебувають захисники Маріуполя, переповнене, а їжа та вода потребують покращення.

Про це в інтервʼю «Українській правді» повідомила дружина командира «Азову» Дениса Прокопенка Катерина.

Вона заначила, що чоловік виходив на звʼязок тиждень тому, проте спитати його про умови утримання Катерині не вдалося.

За її словами, люди, які вийшли на звʼязок із захисниками «Азовсталі», сказали, що умови задовільні і всі чекають на обмін.

«Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода — воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх звʼязків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців», — зазначила Катерина Прокопенко.

За її інформацією, представники Червоного Хреста були поруч із захисниками Маріуполя лише на початку евакуації. Чи перебувають вони зараз там, де тримають українських полонених з «Азовсталі», невідомо.

«У нас немає звіту від них, немає фотофіксації, відеофіксації від третьої сторони, які там насправді умови. Ми маємо лише фото і відеофіксацію російської сторони. З огляду на ці відеоматеріали, ми можемо зрозуміти, що там присутня лише російська сторона. А нам потрібна якраз третя незалежна сторона, яка покаже справжні умови», — розповіла Катерина Прокопенко.