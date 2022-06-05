На сході України загинув російський генерал Кутузов

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На сході України загинув російський генерал-майор Роман Кутузов, так званий командир армійського корпусу «днр».

Про його смерть повідомили низка російських пабліків, ЗМІ та кореспондент ВДТРК Олександр Сладков.

Останній заявив, що Кутузов загинув «піднявши в атаку» своїх підлеглих. Канал «Сводки от ополчения новороссии» пише, що генерал загинув у селищі Миколаївка (Луганська область).

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомляв, що окупанти вели штурм у районах Білогорівки та Миколаївки де зазнали великих втрат у живій силі та техніці.