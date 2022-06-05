Інститут вивчення війни: Українські військові успішно відбивають атаки росіян у Сєвєродонецьку

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Експерти Інституту вивчення війни вважають, що українські сили успішно відбивають спроби росіян їх оточити у Луганській області, а також атаки росіян у Сєвєродонецьку — «за рахунок обережних та ефективних локальних контратак у місті та оборони західного берега річки Сіверський Донець».

Про це йдеться у звіті ISW за 4 червня.

Крім того, український уряд і військові дедалі впевненіше обговорюють битву за Сєвєродонецьк і, ймовірно, успішно перешкоджають російським поставкам. Хоча російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а українські сили, ймовірно, дещо слабші, однак українська оборона залишається сильною на цьому ключовому напрямку.

Інститут вивчення війни пише, що російські військові зосередили всі наявні в них ресурси на цій битві, щоб досягти лише скромних успіхів. Українські військові, навпаки, зберігають гнучкість і впевненість, щоб не лише проводити локальні контратаки в інших місцях в Україні (наприклад, на північ від Херсона), а й проводити ефективні контратаки російським штурмам у Сєвєродонецьку.

«Впевненість українського уряду у заяві, що військові можуть утримувати Сєвєродонецьк понад два тижні, і готовність проводити локальні контратаки, а не суворо залишатися в обороні, є помітним відходом від заяв України, зроблених 28 травня, про те, що українські сили можуть піти з Сєвєродонецьк, щоб уникнути оточення», — додали в Інституті.