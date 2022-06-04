МВС: Правоохоронці встановлюють особи понад 200 мирних жителів Київщини, які загинули від рук окупантів
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- Олег Панфілович
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Стас Козлюк / «Бабель»
Правоохоронці досі встановлюють особи понад 200 убитих росіянами мирних жителів Київській області.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
«Розстріляних і закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині. Станом на зараз ексгумували уже понад 1 300 тіл мирних жителів. Після слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи. При цьому особи понад 200 загиблих не встановили», — повідомила речниця МВС Альона Матвєєва.
- Раніше повідомлялося, що поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1 290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.