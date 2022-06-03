Новини

Глава МЗС Дмитро Кулеба: Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Питання, як зробити так, щоб росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від росії наразі немає. Ми шукаємо рішення разом із ООН та партнерами», — додав Кулеба.

Разом з тим президент рф путін дав інтервʼю, у якому він заявив наступне:

Що стосується останнього пункту, то самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна готова допомогти вивезти українське зерно через балтійські порти, але за умови — ці порти мають бути доступні і для білоруських товарів.