Уряд скасував постанову від 1994 року про спеціальності, за якими жінки мають ставати на військовий облік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Цією постановою визначалося, що на військовий облік можуть бути взяті жінки за спеціальностями: медична, телефоністи, телеграфісти, радисти, радіотелефоністи, радіотелеграфісти, радіометристи, радіомеханіки, радіооператори, телеграфні механіки, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти; в галузі обчислювальної техніки — техніки, майстри, механіки, оператори; в галузі оптичних та звукометричних засобів, вимірювання і метрології — техніки, майстри, метеоспостерігачі, гідрометеоспостерігачі; в галузі картографії, топогеодезії, фотограметрії і аерофотослужби — фотограметристи, фотолаборанти, оператори, майстри, гравери, топогеодезисти, цинкографи, теодолітники: в галузі поліграфії — гравери, цинкографи, майстри поліграфічних машин, а також кінорадіомеханіки.
- 21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. Список професій, представниці яких мають стати на облік, суттєво скоротять. У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій і понад 200 військово-облікових спеціальностей.