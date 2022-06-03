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«Укрзалізниця» відзавтра розширює мережу руху приміських поїздів

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Укрзалізниця

«Укрзалізниця» відзавтра розширює мережу руху приміських поїздів в рамках Kyiv City Express, повідомили в компанії.

З 4 червня курсуватимуть:

«Пасажирам цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) буде зручно пересісти на київську кільцеву електричку», — йдеться в повідомленні.