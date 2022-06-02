Окупанти вибрали на роль гауляйтера у Лимані на Донеччині місцевого депутата від«Опозиційного блоку»
- Автор:
- Юля Шередега
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ЧЕСНО
Окупанти рф визначилися, що гауляйтером у Лимані стане Олександр Токарчик, який до цього очолював підрозділ КП «Вода Донбасу» у Лимані та був місцевим депутатом від партії «Опозиційний блок», повідомили в громадському русі «ЧЕСНО».
Представники КП «Вода Донбасу» були разом з Денисом Пушиліним під час зйомки пропагандистського сюжету на греблі Оскільського водосховища. Гідровузол цієї греблі зруйнували окупанти. Це призвело до того, що замість водосховища вже практично пустеля, бо вся вода пішла у Сіверський Донець. Ця гребля знаходиться практично на адмінкордоні Лиманської ОТГ та Харківської області.
- 27 травня місто Лиман вже переважно контролювали окупанти. Українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції. «Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади», — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.