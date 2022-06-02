Окупанти вибрали на роль гауляйтера у Лимані на Донеччині місцевого депутата від«Опозиційного блоку»

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ЧЕСНО

Окупанти рф визначилися, що гауляйтером у Лимані стане Олександр Токарчик, який до цього очолював підрозділ КП «Вода Донбасу» у Лимані та був місцевим депутатом від партії «Опозиційний блок», повідомили в громадському русі «ЧЕСНО».

Представники КП «Вода Донбасу» були разом з Денисом Пушиліним під час зйомки пропагандистського сюжету на греблі Оскільського водосховища. Гідровузол цієї греблі зруйнували окупанти. Це призвело до того, що замість водосховища вже практично пустеля, бо вся вода пішла у Сіверський Донець. Ця гребля знаходиться практично на адмінкордоні Лиманської ОТГ та Харківської області.