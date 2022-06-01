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HIMARS, гелікоптери Мі-17 і Javelin. Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11-го пакету військової допомоги на $700 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Україна отримає: