HIMARS, гелікоптери Мі-17 і Javelin. Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна

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Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11-го пакету військової допомоги на $700 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Україна отримає:

високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси до них (РЗСО HIMARS, про які вже повідомив Білий дім);

5 протиартилерійських радарів;

2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

тисячу ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

4 вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

запчастини й обладнання.