Нацполіція розслідує 393 кримінальні справи щодо злочинів росіян проти українських дітей
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Національна поліція розпочала 393 кримінальних провадження щодо злочинів росіян проти українських дітей.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко у Media Center Ukraine.
За її словами, через злочини, вчинені військовими рф, постраждали 588 дітей, з яких 162 загинули, 323 поранені, 103 зникли безвісти.
Катерина Павліченко наголосила, що з початку війни поліція отримала 1 807 звернень про зникнення безвісти 1 933 дітей. Більшість із цих дітей знайшли, 139 досі перебувають у розшуку.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ексомбудсмен Людмила Денісова не передавала матеріали щодо зґвалтувань, про які вона інформувала в соцмережах. Натомість уповноважена надсилала листи. За її словами, всі зареєстровані злочини сексуального насильства, які були скоєні в умовах війни, розглядаються як воєнні та не мають строків давності. Венедіктова заявляє, що правоохоронці в змозі довести факти зґвалтувань, які скоїли російські військові.
- Загалом, за словами генпрокурора, правоохоронці розслідують 15 тисяч проваджень про воєнні злочини, але без допомоги інших країн. Україні наразі не вистачає підтримки.