Нацполіція розслідує 393 кримінальні справи щодо злочинів росіян проти українських дітей

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Національна поліція розпочала 393 кримінальних провадження щодо злочинів росіян проти українських дітей.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко у Media Center Ukraine.

За її словами, через злочини, вчинені військовими рф, постраждали 588 дітей, з яких 162 загинули, 323 поранені, 103 зникли безвісти.

Катерина Павліченко наголосила, що з початку війни поліція отримала 1 807 звернень про зникнення безвісти 1 933 дітей. Більшість із цих дітей знайшли, 139 досі перебувають у розшуку.