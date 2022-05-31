Генпрокурор: Українські правоохоронці розслідують 15 тисяч проваджень про воєнні злочини

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Андрій Бойко / «Бабель»

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що 15 тисяч проваджень про воєнні злочини, які нині має Україна, розслідують українські правоохоронці без допомоги інших країн, але Україна чекає на їхню допомогу.

Про це Венедіктова сказала в коментарі кореспондентці «Бабеля», перебуваючи в Гаазі у вівторок.

«Те, що ви бачите зараз у судах, зробили українські правоохоронці, українські прокурори й українські суди. 15 тисяч справ, які ми маємо, зараз веде Україна», — зазначила вона.

«Коли ми кажемо, що нам всі допомагають, звичайно, це так. Ми створюємо спільні групи з розслідувань, але в нас з усіх експертів тільки один з міжнародного гуманітарного права. Решту ми чекаємо», — сказала Венедіктова.

Вона також додала, що Україні не вистачає підтримки в захисті баз даних, технічного обладнання, бронежилетів і касок для слідчих і прокурорів, які працюють біля лінії фронту.

Крім того, за словами Венедіктової, не вистачає експертів з розмінування, які мають спочатку розмінувати територію, експертів-балістів та інших.