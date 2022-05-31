Лондонська фондова біржа більше не торгуватиме акціями «Газпрома»
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
-
Facebook / ПАО «Газпром»
Лондонська фондова біржа повідомила у вівторок, що скасувала допуск до торгів цінним паперам російської енергетичної компанії «Газпром» на вимогу компанії.
Про це пише Reuters.
Раніше цього місяця «Газпром» повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.
Очікувалося, що рішення набуде чинності 31 травня.
- Сьогодні стало відомо, що «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу нідерландській компанії GasTerra, оскільки та відмовилася платити в рублях.
- Данська енергетична компанія Ørsted також відмовилася сплачувати російському «Газпрому» за газ у рублях.
- Від 23 березня за указом путіна «недружні до рф країни» зможуть платити за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро. У перелік потрапили всі країни ЄС, США, Велика Британія, Швейцарія, Австрія, Південна Корея, Японія, Австралія, Сінгапур, Тайвань, Україна та ще низка держав. Частина країн відмовилася від таких вимог, оскільки чинні контракти не передбачають виплат у цій валюті.