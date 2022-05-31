МЗС України закликає ЄС готувати сьомий пакет санкцій проти росії. Шостий пакет МЗС вітає, але із зауваженнями

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Міністерство закордонних справ України вітає погодження шостого пакета санкцій ЄС та закликає негайно почати роботу над сьомим.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

За словами голови міністерства Дмитра Кулеби, Київ працював над погодженням пакета «на всіх рівнях». «Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотного відліку до краху російської економіки та воєнної машини», — заявив Кулеба.

Водночас МЗС розчароване тим, що ухвалення нафтового ембарго відбулося з запізненням через «опір Угорщини». «Розчаровані тим, що через опір Угорщини щодо нафтового ембарго його схвалення занадто затягнулося в часі та залишило виняток для трубопровідних постачань», — сказано у заяві.

Українська сторона очікує, що до кінця цього року росія втратить до 90% нафтового експорту до Європи.

Серед інших важливих складових пакета відомство називає відключення російського Сбербанку від SWIFT, заборону мовлення російських телеканалів Rossiya24, TV center International, RTR Planeta та санкції проти російських громадян і компаній, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Щодо сьомого пакета санкцій, українська сторона вже передала відповідні пропозиції.