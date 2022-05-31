Канада запровадила санкції проти 22 росіян і чотирьох компаній

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Канада запровадила нові санкції проти 22 громадян росії та чотирьох російських компаній.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Під санкції потрапили «Инвестторгбанк», «Россельхозбанк», «Управляющая компания РВК» і «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций».

Персональні санкції запроваджені щодо ймовірної коханки путіна Аліни Кабаєвої, двох дочок олігарха Михайла Фрідмана (Лариса та Катерина Фрідман), олігарха Олександра Бравермана та його родичів та інших.