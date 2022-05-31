Прикордонники спіймали організатора незаконного переміщення чоловіків призовного віку за кордон: відправляв до Молдови за $9 000
- Автор:
- Юля Шередега
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Пресслужба ДПСУ
Прикордонники викрили організатора незаконного переміщення чоловіків призовного віку через держкордон, повідомили в Держприкордонслужбі.
Охоронці кордону встановили, що мешканець Київщини «гарантував» потенційним призовникам безперешкодне потрапляння до Молдови за $9 000.
Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі слідчими Національної поліції спіймали зловмисника під час отримання частини оплати за «послугу» — $4 500.
Чоловіку оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон.
- 26 травня уряд помʼякшив обмеження щодо виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. Під час воєнного стану залишати Україну зможуть спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують супровід, антидопінговий контроль за спортсменами, тренери та спортсмени, які включені до національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю. Вони зможуть перебувати за кордоном протягом одного місяця.