«Газпром» припинив постачання газу до Нідерландів через відмову платити в рублях

Новини

Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу нідерландській компанії GasTerra, оскільки та відмовилася платити в рублях.

Про це йдеться у заяві російської компанії.

«Станом на кінець робочого дня 30 травня «Газпром експорт» не отримав платіж за постачання газу у квітні від компанії GasTerra B.V. відповідно до указу президента РФ № 172 від 31.03.2022 р. Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані», — йдеться в повідомленні.

Напередодні GasTerra відмовилася виконувати ці вимоги «Газпрому». Нідерланди упевнені, що зможуть знайти альтернативу паливу з рф.