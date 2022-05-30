Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Новий посол США Бріджит Брінк прибула до Києва.

«Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди заради підтримки України», — написала вона в Twitter.

До цього Брінк обіймала посаду посла Сполучених Штатів у Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, координувала питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом. Також Брінк була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті та Тбілісі, директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу у Раді національної безпеки. Крім цього, вона працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи.