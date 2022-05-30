У Маріуполі російські окупанти розпочали прийом документів для отримання паспорта рф

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В Маріуполі російські окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Для цього маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в Новоазовську в так званій міграційній службі «днр».

«Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перешйла в наступну стадію реалізації. Активну», — йдеться в повідомленні.