У Маріуполі російські окупанти розпочали прийом документів для отримання паспорта рф
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- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
В Маріуполі російські окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Для цього маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в Новоазовську в так званій міграційній службі «днр».
«Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перешйла в наступну стадію реалізації. Активну», — йдеться в повідомленні.
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