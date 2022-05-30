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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Дружини та матері захисників «Азовсталі» створюють громадську організацію «Жінки зі сталі». До неї можуть долучитися всі охочі, повідомили в Маріупольській міськраді.

Серед ключових напрямів діяльності — сприяння створенню гідних умов для полонених. Зокрема, планують працювати над вирішенням гуманітарних питань та громадським контролем за додержанням прав, відповідно до Женевських конвенцій.

«Наша робота буде йти в чіткій координації з органами української влади, міжнародними правозахисними організаціями та країнами-союзниками України. Все заради якнайшвидшого повернення наших синів, братів та чоловіків додому, а також дотриманням їхніх прав», — заявили організатори.