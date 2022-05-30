До суду передали першу справу про зґвалтування під час війни
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
До суду передали першу справу про зґвалтування під час війни.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
«За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть михайла романова — військовослужбовця 239 полку 90 гвардійської танкової вітебсько-новгородської дивізії зс рф», — повідомила вона.
Прокуратура встановила, що в березні, під час окупації Броварського району підозрюваний увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. Пʼяний військовослужбовець разом із іншим окупантом одразу ж після вбивства чоловіка декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч.
Прокуратура просить усіх, кому відома додаткова інформація про причетність цього військовослужбовця до інших воєнних злочинів, сповіщати на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертатися до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.
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