У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух біля «адміністрації» колаборантів. Є постраждалі
- Автор:
- Анна Холоднова
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У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух. Підірвався автомобіль у районі центральної площі, де знаходиться так звана «військова адміністрація» колаборантів.
Про це повідомляє місцеве видання «Риа-Мелитополь».
За даними видання, у результаті вибуху поранені дві людини. Серед них — євгенія зайцева — племінниця самопроголошеного «губернатора» Запорізької області євгена балицького, яка працює у так званій «військово-цивільній адміністрації» Мелітополя. Ще один чоловік дістав поранення голови.
Місцеві колаборанти звинувачують у підриві українських диверсантів.
- Зранку 22 травня в окупованому Енергодарі підірвали підʼїзд, у якому живе самопроголошений «мер» андрій шевчик. Самопроголошеного голову «народної адміністрації» та його охоронців госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості.