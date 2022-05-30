«Коммерсант»: Через санкції росія може скоротити видобуток нафти на третину

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. Shell / Flickr

У звʼязку із санкціями та низьким попитом росія може скоротити власний видобуток нафти на 20—30%. Це становить близько 7—8 барелів нафти на добу.

Про це пише російське видання «Коммерсант».

Як зазнає віцепрезидент компанії «Лукойл» Леонід Федун, у разі введення нафтового ембарго з боку ЄС росії не буде сенсу видобувати так багато нафти. Однак він вважає, що невдовзі попит у світі буде більший і ціни на нафту зростуть, тому росія не втратить доходів до держбюджету.

Крім цього, Федун вважає, що російську нафту буде складно замінити іранською, тому що глобальна частка рф на нафтовому ринку значно вища. У самому ж міністерстві фінансів рф прогнозують, що росія у 2022 році втратить до 17% нафтовидобування.