«Брехливі наративи про блокаду моря». Британія відреагувала на умови росії щодо вивозу українського зерна з портів

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Анатолій Мудрик / УНІАН

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на заяви заступника міністра закордонних справ рф андрія руденка, який казав, що росія готова дати гуманітарний коридор у Чорному морі для експорту українського зерна за умови послаблення санкцій і розміновування території навколо Одеси.

Так, британці заявляють, що росія просуває альтернативні брехливі наративи про блокаду Чорного моря, щоб аудиторії було складніше розуміти ситуацію і аби перекласти свою відповідальність за кризу на Захід. Такий підхід до справи британська розвідка називає «стратегією комунікації рф».