Bloomberg: Єврокомісія пропонує видалити з шостого пакету санкцій нафтопровід «Дружба»

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Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакету санкцій проти рф. З проєкту ембарго пропонують виключити нафтопровід «Дружба» (через позицію Угорщини) і заборонити морське транспортування нафти з росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані у цьому питанні.

«Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина й Угорщина). Угорщина ж і висунула умову, за якої вона підтримає шостий пакет санкцій: запропонувала звільнити від обмежень трубопровід «Дружба», а також надати їй додатковий час для пошуку технічного рішення, яке задовольняє енергетичні потреби країни. Це також дозволить вирішити проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, включаючи Словаччину та Чехію.

Європейська комісія направила в суботу, 28 травня, цю переглянуту пропозицію національним урядам. Крім цього, згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня чи грудня 2024 року, а Хорватія може отримати виняток на імпорт вакуумного газойлю (один із нафтопродуктів). Комісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, що постачається трубопроводом, до інших держав-членів або третіх країн.

Що стосується заборони транспорту російської нафти морем, то держави-члени поступово припинять такий імпорт нафти через шість місяців, а нафтопродуктів — через вісім місяців.

Посли ЄС мають зустрітися у неділю, 29 травня, щоб обговорити переглянутий пакет. Пакет санкцій потребує підтримки всіх держав-членів. Декілька країн раніше виступали проти різниці між морськими і трубопровідними постачаннями через побоювання, що такий поділ буде несправедливим, оскільки він непропорційно вдарить по їх поставках.