Welt: Німеччина за останні 9 тижнів війни майже не надала Україні зброю — ані важку, ані легку

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Німеччина за останні 9 тижнів війни в Україні не змогла задовольнити запити Києва щодо зброї: ані щодо легкої, ані щодо важкої. Військова підтримка України зведена до мінімуму.

Про це пише німецьке видання Welt.

Досі канцлер Олаф Шольц відмовлявся постачати Києву німецькі бойові танки та бронетранспортери, посилаючись на угоди з союзниками щодо НАТО. Але, як видно з документів, які є у редакції, з кінця березня Німеччина також майже не поставила і легке озброєння.

Так, за даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому: 2 тисячі ракет Panzerfaust 3 та 1 500 зенітних ракет «Стріла». Проте потреба в цих боєприпасах зараз все ж таки є. Окрім зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» та протитанкових засобів, українська армія потребує також протикорабельних ракет типу «Гарпун». Україна підтвердила останнє у листі міністру оборони Крістін Ламбрехт від 9 квітня та 1 травня. Німеччина поки що не виконала ці прохання, хоча канцлер Шольц публічно пообіцяв подальші поставки.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду. Згідно зі списком, у середині травня Німеччина відправила 3 тисячі протитанкових мін та ще 1 600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. У квітні Німеччина надіслала тільки запчастини для кулеметів, радіоприймачі, вибухівку, міни, гранати, а також запали та шнури до них.

Україна також подала до Німеччини експортну заявку на продаж 100 танків Marder та 88 танків Leopard 1, але ці заявки перебувають у Раді Федеральної безпеки протягом пʼяти тижнів і руху там немає, як стало відомо Welt із українських урядових кіл.

Щодо важких озброєнь, Шольц заявив: «Завжди йти в ногу з партнерами по НАТО», а оскільки жодна країна НАТО не постачає танки західного зразка, це стало приводом для відмови від постачання в Україну німецьких бойових танків та бронетранспортерів.

На запит видання Welt прессекретар Міністерства оборони Німеччини заявила: «Інформація про конкретні постачання зброї має відношення до безпеки та засекречена, тому я прошу вашого розуміння, що я не можу ні надати більш детальної інформації, ні підтвердити деталі».

Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 зенітних танків «Гепард». Однак у той час було незрозуміло, звідки мали взятися боєприпаси до них. Через чотири тижні федеральний уряд зміг надати 59 тисяч набоїв. Проте перші 15 «Гепардів» не доставлять до кінця липня, як оголосила міністр оборони Ламбрехт, адже танки «треба було підготувати». Справжньою причиною затримки доставки є навчання українських військових, яке має завершитись наприкінці липня. Підготовка перших 45 солдатів починається не раніше 13 червня і закінчиться 22 липня. Для другої групи солдатів вона розпочнеться 18 липня і закінчиться 26 серпня, тому решту 15 «Гепардів» не доставлять до кінця серпня.