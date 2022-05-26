Колишнього президента Молдови Ігоря Додона відправили під домашній арешт. Його підозрюють у корупції та держзраді

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У Молдові суд ухвалив рішення відправити на 30 діб під домашній арешт колишнього президента країни із проросійськими поглядами Ігоря Додона, хоча прокуратура просила про СІЗО.

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Родича Додона Петра Мериняну, який також проходить у цій справі, посадили під попередній арешт на 30 діб.

Уранці 24 травня до Додона додому приїхали правоохоронці з обшуком — у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду та фінансування політичної партії злочинною організацією.

За словами правоохоронців, щодо політика проводиться перевірка у звʼязку з відеозаписом, на якому він фігурує із Владом Плахотнюком — це молдовський державний та політичний діяч, бізнесмен і олігарх. Плахотнюк є фігурантом багатьох скандальних розслідувань як у Молдові, так і в рф. Його неодноразово звинувачували не лише в маніпулюванні політичними силами країни, але й у причетності до злочинної діяльності. У росії він є фігурантом трьох кримінальних справ, у Молдові — однієї.