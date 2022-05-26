Кабмін дозволив виїжджати за кордон спортсменам і тренерам

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Уряд помʼякшив обмеження щодо виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон.

Про це ідеться на офіційному сайті Кабміну.

Під час воєнного стану залишати Україну зможуть такі категорії чоловіків:

Спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують, зокрема, організаційний, науково-методичний, медичний супровід, антидопінговий контроль за спортсменами, які входять до складу національних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.

Тренери, які входять до складу національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.

Спортсмени, які включені до національних збірних з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, якими займаються люди з інвалідністю.

Вони зможуть перебувати за кордоном протягом одного місяця.

Також це помʼякшення торкнулося далекобійників і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, і залізничників, які забезпечують роботу залізниць.