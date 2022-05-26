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Кабмін дозволив виїжджати за кордон спортсменам і тренерам

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Уряд помʼякшив обмеження щодо виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон.

Про це ідеться на офіційному сайті Кабміну.

Під час воєнного стану залишати Україну зможуть такі категорії чоловіків:

Вони зможуть перебувати за кордоном протягом одного місяця.

Також це помʼякшення торкнулося далекобійників і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, і залізничників, які забезпечують роботу залізниць.