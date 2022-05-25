Британія відмовилась послаблювати санкції проти росії в обмін на коридор для експорту зерна з України

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Magnus Andersson / Flickr

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив пропозицію росії послабити проти неї санкції в обмін на коридор для експорту зерна з України.

Про це повідомляє Reuters.

«Це зерно для всіх, для Лівії, Ємену. Люди в усьому світі покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Закликаю росію вчинити правильно — у дусі гуманності, дати можливість Україні експортувати зерно та припинити його красти. Не говоритимемо про санкції, давайте чинити правильно», — заявив глава Міноборони.

Натомість Воллес привітав пропозицію інших чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати поставки зерна з України.

Україна очікує, що цьогорічний урожай становитиме орієнотвно 70% від минулорічного, оскільки деякі поля зараз під контролем росії або заміновані.