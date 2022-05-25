СБУ викликала на допит Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова й Арсена Авакова
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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СБУ
СБУ на допит у «вугільній справі» віктора медведчука викликала експремʼєр-міністра Арсенія Яценюка, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова і колишнього очільника МВС Арсена Авакова.
Повістки, оприлюднені на сайті СБУ, свідчать, що вони мали зʼявитися до слідчого 19 травня.
Як повідомила «Бабелю» прессекретар Яценюка Ольга Лаппо, він уже тричі раніше був на допиті в цій справі. Про новий допит інформації поки немає.
Справа стосується організації незаконних схем поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, отже, загалом проросійських терористів профінансували на суму понад 200 мільйонів гривень.
- Раніше затриманий СБУ віктор медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» для подальшого прокачування ним дизельного палива.
- Описуючи суть схеми, медведчук деталізував роль у ній пʼятого президента Петра Порошенка — той не лише звернувся до медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом рф, але й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
- Навесні 2021 року Служба безпеки України провела обшуки у медведчука та повідомила йому про підозру в державній зраді, у розграбуванні надр, передачі росії українського підприємства в окупованому Криму і секретних даних про українські війська.
- Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, на якому він перебував до початку війни 24 лютого 2022 року. А потім медведчук зник, і правоохоронці просили допомогти його знайти.
- СБУ затримала медведчука 12 квітня. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що його затримали на західному кордоні України. За його словами, медведчук після втечі хотів потрапити до росії.
- 11 травня суд Львова заарештував рухоме та нерухоме майно, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПзЖ віктора медведчука і тараса козака. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств перевищує 80 мільйонів гривень.