В Угорщині оголосили надзвичайний стан через війну в Україні

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European People's Party / Flickr

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан у країні через війну, яку росія розвʼязала на території України.

За словами Орбана, режим НС дасть уряду «простір для маневру та можливість негайно реагувати» на наслідки війни, пише Bloomberg.

Надзвичайний стан почне діяти в ніч з 24 на 25 травня.

«Ми не втрачаємо жодної хвилини, бо поруч іде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить… Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також енергопостачання і фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюсселя призвели до величезного економічного потрясіння та різкого зростання цін», — сказав Орбан.