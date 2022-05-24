ЄС на рік скасував усі мита на українські товари

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Rock Cohen / Flickr

Рада ЄС ухвалила тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною: протягом року ввізне мито на весь український експорт до ЄС не сплачуватиметься.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів. Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься.

Завдяки цим заходам ЄС планує суттєво підтримати економіку України.

«Неспровокована та невиправдана загарбницька війна росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу. Не можна недооцінювати наслідки як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, з точки зору впливу на продовольчу безпеку», — йдеться у заяві.