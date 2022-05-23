Біля Головпоштамту зібралася кількаметрова черга за новими марками про російський корабель
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сьогодні о 14:00 стартує продаж нової марки «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!». Однак черга до головного відділення «Укрпошти» почала формуватися ще з 9:00.
Фото черги оприлюднив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Хоч і не треба збиратись поруч із нашими відділеннями до 14:00, але я розумію, що я не зможу зупинити всіх від того, щоб зібратися завчасно», — прокоментував Смілянський.
День виходу марки символічний, бо саме сьогодні минає 40 днів з моменту потоплення крейсера «Москва», а Морська піхота ЗСУ святкує свій професійний день.
Марка вийшла накладом у 5 мільйонів примірників й у двох номіналах: для відправлень по Україні та для міжнародних відправлень. Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) становитиме 69 гривень і $4,5 відповідно.
- Третя воєнна марка «Укрпошти» міститиме надпис «Доброго вечора, ми з України».