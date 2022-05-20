Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер пішов з ради директорів «Роснефти». Європарламент погрожував йому санкціями

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Olaf Kosinsky / Wikimedia

Колишній канцлер Німеччини та голова ради директорів російської компанії «Роснефть» Герхард Шредер заявив «про неможливість продовжувати свої повноваження в раді директорів компанії».

Про це повідомляють на сайті компании «Роснефть».

Це сталося після того, як вчора Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера та колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль звільнитися з ради директорів «Роснефти». У разі відмови їм загрожуватимуть санкції, зазначили в документі. До цього часу ЄС не вводив санкції проти своїх громадян.

Європарламент пропонує «розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, і внести до нього європейських членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські гроші». Цей заклик не є обовʼязковим для виконання, але може вплинути на Європейську комісію, яка розробляє санкційні списки.