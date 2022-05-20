Захисник Маріуполя виклав фото з «Азовсталі» та закликав відправляти його світлини на фотоконкурси та премії

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Захисник Маріуполя в фотограф полку «Азов» Дмитро Козацький із позивним «Орест» виклав свої фото з «Азовсталі».

«Дякую за прихисток «Азовсталі» — місце моєї смерті та мого життя», — написав він.

Також Дмитро закликав, поки він перебуватиме в полоні, відправляти його світлини з «Азовсталі» на всі журналістські премії та фотоконкурси.

«Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку», — додав боєць.