Захисник Маріуполя виклав фото з «Азовсталі» та закликав відправляти його світлини на фотоконкурси та премії
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Захисник Маріуполя в фотограф полку «Азов» Дмитро Козацький із позивним «Орест» виклав свої фото з «Азовсталі».
«Дякую за прихисток «Азовсталі» — місце моєї смерті та мого життя», — написав він.
Також Дмитро закликав, поки він перебуватиме в полоні, відправляти його світлини з «Азовсталі» на всі журналістські премії та фотоконкурси.
«Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку», — додав боєць.
- 10 травня російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь.
- 17 травня Міністерство оборони України підтвердило, що ввечері 16 травня розпочався процес вивезення українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Першими виїхали понад 250 бійців.
- Спікер держдуми рф володін назвав українських військових з «Азовсталі» «воєнними злочинцями» і заявив, що вони не мають підлягати обміну.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.