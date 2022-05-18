Bloomberg: ЄС планує залучити конфісковані активи російських олігархів для відновлення України
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Андрій Бойко / «Бабель»
Європейський Союз розглядає можливість залучити активи, вилучені у підсанкційних росіян, для фінансування відбудови України.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із документом, який опинився в розпорядженні журналістів Bloomberg, виконавчий орган ЄС пропонує фінансовий пакет у координації із союзниками та іншими організаціями, щоб допомогти покрити фінансовий розрив України у розмірі $15 мільярдів протягом наступних трьох місяців. Комісія запропонує Києву кредити на суму €7—9 мільярдів для фінансування невідкладних законопроєктів уряду як частину пакету, що обговорюється. Згідно з проєктом пропозиції, країни-члени запропонують нові гарантії, які дозволять блоку пропонувати довгострокові позички, а гранти з бюджету ЄС субсидуватимуть відсотки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив колегам з ЄС, що проєкт реконструкції може коштувати трильйон євро.
Для довгострокової реконструкції комісія запропонує створити програму RebuildUkraine.
У рамках цієї ініціативи ЄС буде досліджувати, як використовуються конфісковані активи росіян, які потрапили під санкції після початку війни в Україні. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив в інтервʼю кільком європейським виданням, що Берлін готовий розглянути арешт резервів російського центрального банку за кордоном і використати ці гроші для відбудови України.
- 28 квітня Палата представників Конгресу США уже схвалила законопроєкт, який дозволяє використати пов’язані з росією активи для допомоги Україні. Законопроєкт HR 6930 стосується активів, які вилучили у російських олігархів та юридичних осіб.