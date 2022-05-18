Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію
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- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану в Україні.
Про це йдеться у відповідному документі.
Законопроєкт зареєстрували в парламенті, але його текст поки не опублікували. Крім того, президент подав законопроєкт, яким пропонує Раді продовжити терміни загальної мобілізації.
Воєнний стан запровадили в Україні 24 лютого — після повномасштабного вторгнення росії. Його вже двічі подовжували, востаннє — до 25 травня.
- На початку травня начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горба заявив, що в Україні можуть продовжити терміни загальної мобілізації, але все залежатиме від ситуації на фронті.