Інститут вивчення війни: кремль міг погодитися на евакуацію захисників «Азовсталі», щоб оголосити Маріуполь під контролем росії
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Влада росії могла погодитися на евакуацію захисників «Азовсталі» в обмін на оголошення Маріуполя повністю під контролем рф.
Про це пише американський Інститут вивчення війни.
Також зазначають, що кремль міг погодитися на таку угоду, щоб забезпечити перемогу та відвернути критику в соцмережах щодо невдалого переходу через річку Сіверський Донець і загальних повільних темпів захоплення росією України.
За даними Головного управління військової розвідки України, міноборони росії поспіхом готує престур іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.
У майбутньому москва може відмовитися від обміну захисників Маріуполя, додають аналітики. Деякі депутати держдуми росії виступають за ухвалення законів, які заборонять участь в обміні полоненими осіб, звинувачених у «нацизмі».
кремль може проігнорувати занепокоєння депутатів держдуми або використати його, щоб саботувати переговори з Україною, вважають в Інституті вивчення війни.
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