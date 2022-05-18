Канада заборонила вʼїзд путіну та ще приблизно тисячі росіян

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Канада заборонила вʼїзд для приблизно тисячі громадян росії, які потрапили раніше під санкції, включно з російським президентом володимиром путіним через війну росії проти України.

Про це заявив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно.

«Перед обличчям жорстокої атаки режиму путіна Канада підтримує Україну – і ми притягнемо росію до відповідальності за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили, що забороняємо приблизно 1000 росіян, включаючи Путіна та його спільників, в’їзд до Канади», — написав він.

Крім путіна, вʼїзд заборонили також сергію шойгу, сергію лаврову та костянтину чуйченку. Відповідний реліз опублікований на сайті уряду Канади.