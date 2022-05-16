Венедіктова: Правоохоронці ідентифікували вже 45 росіян, які могли брати участь у воєнних злочинах в Україні
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- Олег Панфілович
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Стас Козлюк / «Бабель»
Українські правоохоронці встановили вже 45 росіян, які, вчиняли воєнні злочини на території України.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону.
«Що стосується наших розслідувань воєнних злочинів... На сьогодні у нас встановлено 45 таких осіб, щодо воєнних злочинів, це стаття 438 ККУ, і три особи вже в суді. Людина, яка обвинувачується нами у вбивстві цивільного, і ще дві особи передані до суду (причому вони фізично знаходяться в Україні). Це ті люди, які обстрілювали цивільну інфраструктуру на Харківщині», — заявила вона.
- 10 травня Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом військовослужбовцям рф, які розстріляли мирних мешканців Бучі.
- Наприкінці квітня Офіс генпрокурора заявив, що прокуратура ідентифікувала перших 10 військовослужбовців російської армії, які катували мешканців Бучі.