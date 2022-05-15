Виверження вулкана на Тонзі було найбільшим вибухом, який коли-небудь реєстрували в атмосфері

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NZ Defence Force / Facebook

Виверження вулкана біля Королівства Тонга, що сталось у січні, прилади вимірювання визначили як найбільший вибух, коли-небудь зареєстрований в атмосфері.

Оцінку представили у низці наукових статей у журналі Science, які цитує BBC.

Виверження вулкана було набагато сильнішим за будь-яке виверження вулкана в ХХ столітті або навіть будь-яке випробування атомної бомби, яке проводили після Другої світової війни. Із виверженням на Тонзі може позмагатись тільки виверження Кракатау у 1883 році. Вважається, що ця катастрофічна подія в Індонезії забрала понад 30 тисяч життів.

«Тонга була воістину глобальною подією, як і Кракатау, але тепер у нас є всі ці системи геофізичних спостережень і вони зафіксували щось справді безпрецедентне для сучасних даних», — розповів доктор Робін Матоза з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, автор однієї із статей.

Тепер учені мають доступ до надзвичайного набору наземних і космічних приладів, включаючи датчики атмосферного тиску, сейсмометри, гідрофони та групу супутників, які спостерігають за Землею у всьому спектрі світла.

Колосальний вибух у Тонзі, який стався наприкінці кількох тижнів активності на підводній горі, породив кілька типів хвиль атмосферного тиску, які поширилися на великі відстані. Відлуння вибуху чули навіть на Алясці, що знаходиться за 10 тис. км.