Глава Харківщини Олег Синєгубов: ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, подекуди рф відступає
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Харківській області, на Ізюмському напрямку Збройні сили України перейшли в контрнаступ, на деяких напрямках росія відступає.
Про це повідомив глава Харківщини Олег Синєгубов у зверненні 14 травня.
Ізюмський напрямок досі залишається найгарячішою точкою у регіоні. Тим часом росія, відступаючи, замінувала фактично все: подвірʼя, дитячі садочки, дитячі ліжка, узбіччя вздовж доріг. Тому повертатись у звільненні села та селища поки небезпечно.
Разом з тим від обстрілів страждають Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші міста Харківщини. Минулої доби сам Харків росіяни не обстрілювали.
- Інститут вивчення війни повідомляв, що російські військові, ймовірно, вирішили повністю відійти зі своїх позицій навколо Харкова через активний контрнаступ ЗСУ й обмежені можливості для підкріплень.
- За даними Генштабу ЗСУ, учора, 13 травня, на Харківському напрямку окупанти активних бойових дій не проводили, а основні зусилля зосереджували на відведенні своїх військ від Харкова, утриманні зайнятих позицій та маршрутів поставок.