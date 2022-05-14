Глава Харківщини Олег Синєгубов: ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, подекуди рф відступає

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У Харківській області, на Ізюмському напрямку Збройні сили України перейшли в контрнаступ, на деяких напрямках росія відступає.

Про це повідомив глава Харківщини Олег Синєгубов у зверненні 14 травня.

Ізюмський напрямок досі залишається найгарячішою точкою у регіоні. Тим часом росія, відступаючи, замінувала фактично все: подвірʼя, дитячі садочки, дитячі ліжка, узбіччя вздовж доріг. Тому повертатись у звільненні села та селища поки небезпечно.

Разом з тим від обстрілів страждають Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші міста Харківщини. Минулої доби сам Харків росіяни не обстрілювали.