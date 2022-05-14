Арку Дружби народів у Києві перейменували на арку Свободи українського народу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Jetfighter2015 / Wikipedia
Київська міська рада на засіданні 14 травня ухвалила рішення про декомунізацію арки Дружби народів і перейменувала її в арку Свободи українського народу.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Депутати також затвердили перелік понад 40 памʼятників і памʼятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, та передати в музей тоталітаризму.
- 26 квітня під аркою Дружби народів почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників — її встановили в 1982 році «на ознаменування воззʼєднання України з росією».