Родичі захисників Маріуполя просять Сі Цзіньпіна забезпечити евакуацію бійців з «Азовсталі»

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Родичі українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, просять главу Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна посприяти евакуації бійців з території металургійного комбінату «Азовсталь» за процедурою екстракції.

Відповідне звернення до лідера Китаю родичі українських бійців оголосили на брифінгу в Києві.

«На сьогодні у світі після всіх переговорів є ще одна людина, якій путіну складно буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати рішення в імʼя блага, в імʼя цінностей, оскільки стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного лідера Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов і турботу, і світові цінності, і велику східну мудрість — долучитися до порятунку захисників Маріуполя», — сказала дружина українського військовослужбовця, який перебуває на «Азовсталі», Наталія Зарицька.

Батько бійця «Азова» Ставр Вишняк своєю чергою додав, що українські військовослужбовці перебувають під постійними ударами російських військовослужбовців, без належної медичної допомоги, медикаментів і запасів води та їжі.