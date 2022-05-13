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Пресслужба Кабінету міністрів України

Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають комунальні послуги, зокрема в енергетиці. Про це на засіданні уряду 13 травня оголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад», — зазначив Шмигаль.

29 квітня уряд залишив без змін ціни газ для населення та критично важливих підприємств — 8 гривень за кубометр, як і було. Уряд рекомендував місцевим органам влади і комунальним підприємствам на час дії воєнного стану не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Шмигаль окремо закликав громадян продовжувати сплачувати за комунальні послуги, щоб у підприємств була можливість проводити ремонти й виплачувати заробітні плати працівникам.