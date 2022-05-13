У Києві скорочують час комендантської години
- Автор:
- Юля Шередега
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Viktor Talashuk / Unsplash
У Києві скорочують час комендантської години. З 15 травня вона діятиме з 23:00 до 05:00. З 16 травня продовжать роботу громадського транспорту, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
З понеділка, 16 травня, метрополітен працюватиме з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.
Водночас Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних обстрілів Києва залишається.
- 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, мер Києва Віталій Кличко оголосив, що у столиці запроваджують комендантську годину з 22:00 до 07:00.