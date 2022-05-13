У США сенатор заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги

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Американський сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги — він хоче, аби був генеральний інспектор для контролю за витратами.

Про це пишуть американські газети The Washington Post та The Wall Street Journal.

Голосування у Сенаті за прискореною процедурою вимагало одноголосного ухвалення рішення (100 голосів), а це одноосібне блокування означає, що палата не схвалить цей захід цього тижня. Президент США Джо Байден хотів, щоб законопроєкт, відповідно до якого Україні надається економічна, гуманітарна та оборонна допомога на суму $39,8 млрд, був у нього на столі до кінця цього тижня.

«Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США», — сказав сенатор про голосування.

Через протидію Ренда Пола швидкому голосуванню Сенат тепер має пройти через усі звичайні процедурні моменти. Сенатор сказав, що єдиний спосіб змусити його проголосувати за законопроєкт — це якби йому дозволили включити положення, яке вимагає призначення генерального інспектора з нагляду над фінансуванням.

Лідер сенатської більшості Чарльз Шумер та лідер сенатської меншини Мітч МакКоннелл запропонували Полу проголосувати за його поправку, але він відкинув це. «Коли у вас є пропозиція внести поправку до законопроєкту, ви не можете просто вийти та вимагати її [затвердження] указом. Спочатку ви повинні переконати інших учасників підтримати її. Так працює Сенат», — аргументував Ренд Пол.