росія проти вступу України в ЄС, а Фінляндії й Швеції погрожує ударами за вступ до НАТО

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У росії заявили, що у них змінилася позиція щодо вступу України до ЄС — тепер вона схожа до позиції щодо НАТО (тобто негативна). Крім цього, рф пригрозила Швеції та Фінляндії — якщо вони стануть членами НАТО, то їхні території будуть можливою ціллю для військових рф.

Ці позиції озвучив заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський, а цитує його РИА.

«Позиція росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО», — заявив Полянський.

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Що стосується Швеції та Фінляндії, то ось що він сказав: «Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не буде ударом для безпеки рф, росія готова протистояти загрозі альянсу. Однак тільки-но Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових рф».

На запитання про те, в якому випадку росія може застосувати ядерну зброю, полянський відповів: «Якщо ви загрожуєте ядерній державі, ви повинні враховувати всі варіанти».