Таїланд безкоштовно роздасть людям мільйон кущів конопель

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У Таїланді у червні уряд безкоштовно роздасть один мільйон рослин конопель домогосподарствам по всій країні — на ознаменування нового правила, яке дозволяє людям вирощувати їх удома.

Про це оголосив міністр охорони здоровʼя країни Анутін Чарнвіракул, а деталі пише CNN.

Нове правило, що набирає чинності 9 червня, дозволить людям вирощувати коноплі вдома після того, як вони сповістять про свої наміри місцеву владу. Канабіс має бути для власного вжитку — для медичних цілей, кулінарії або в рекреаційних цілях. Продавати його без додаткових ліцензій не дозволятиметься.

Це останній крок Таїланду щодо просування канабісу як товарної культури. У 2018 році Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізувала марихуану для медичного використання та досліджень.

Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваї. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена.